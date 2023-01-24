Taner Taşkın: “Elimde güzel bir maya var, şampiyonluk yolunda en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum”

Sakaryaspor'da Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Taner Taşkın getirildi. İmza töreninde konuşan Taşkın, “Elimde güzel bir maya var, şampiyonluk yolunda yapılabilecek ne varsa en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'da, yolların ayırıldığı Serkan Özbalta'dan sonra teknik direktörlük görevi son olarak Ankara Keçiörengücü'nü çalıştıran Taner Taşkın'a verildi. Kulübün Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreni sonrasında Taşkın, resmi olarak takımın başına geçti. Sakaryaspor'a isteyerek ve istenilerek geldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, takımı uzun süredir takip ettiğini ve şampiyonluk yolunda ne gerekirse yapacağını atardı.

“Elimde güzel bir maya var”

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Taner Taşkın, duygularını şu cümlelerle aktardı:

“İsteyerek gelmiş olduğum bir kulüp. Güçlü bir takım ve camiaya geldiğimi biliyorum. Camianın benden neler istediğini, ne beklentide olduğunun ve uzun süredir takip ettiğim, bildiğim bir takım. Takıma da oyuncu grubuna da inanarak geldim. Burada inşallah taraftarı, yönetimi ve oyuncusuyla hep beraber güzel işler çıkarmaya geldik. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Bu yıl sonunda ne yaparız, onun için bir şey diyemiyorum. ‘Buraya geldim, şampiyon yaparım' kelimelerini kullanmak istemiyorum. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum; elimde güzel bir maya var, şampiyonluk yolunda yapılabilecek ne varsa en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum. Bunun dışında burada olmaktan çok mutluyum.”

“Küçük bir makyaj yapmayı düşünüyoruz”

Takım hakkındaki görüşlerini de aktaran Taşkın, “Genel iskelete baktığımız zaman iyi oyunculardan kurulu bir takım var. Tabii ki küçük bir makyaj yapmayı düşünüyoruz becerebilirsek. Devre arasında iyi oyuncu bulmak zordur. Kimse elindeki kıymetli oyuncuyu size vermiyor. İhtiyaç olan bölgeye doğru transferler yapmak istiyoruz. Bunun için de takımın dokusuyla çok fazla oynamadan bazı mevkilerdeki 2-3 arkadaşı aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.