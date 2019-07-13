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Tanıştıkları kafe'ye yıllar sonra gelin ve damat olarak geldiler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir çift yıllar önce tanıştığı kafeye gelin ve damat olarak gelerek anılarını tazeledi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir çift yıllar önce tanıştığı kafeye gelin ve damat olarak gelerek anılarını tazeledi.


Kaynarca ilçesine bağlı Merkez mahallesinde bulunan bir kafede dört yıl önce tanışan Duygu Pestil ve Fatih Haliloğlu çifti kuaförden çıkar çıkmaz soluğu ilk tanıştıkları kafede aldı. Düğün öncesinde beraber yemek yiyen çiftler sonrasında beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.


Damat Fatih Haliloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dört yıl önce iyiki bu kafeye gelmişim , iyiki Duygu'yu tanımışım , çay içmeye geldiğim kafeye yıllar sonra damat olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi'' dedi.


Çiftler yapılan düğün ile birlikte dünya evine girdi.

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