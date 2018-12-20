Tank Palet fabrikası 31 Aralık 2019 tarihine kadara özelleştirilecek

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Tank Palet fabrikası olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Resmi Gazete kararı ile özelleştirilmesi sonrası Sakarya'ya gelen Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal burada yaptığı açıklamada, “31 Aralık 2019'dan sonra bizim burada ki patronumuz kim olacak" dedi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, olan ve Arifiye ilçesinde yer alan 1 milyon 804 bin metrekarelik alan üzerine kurulu MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arazisi, özelleştirme kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Tank Palet Fabrikası'nın 31 Aralık 2019 tarihine kadara özelleştirileceği bildirildi. Alınan karar sonrasında fabrika içindeki işçiler eylem yaparak kararı protesto etmeye başlamıştı. Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal kararın alınması sonrasında Sakarya'ya geldi. Harb-İş Sendikasında açıklamada bulunan Başkan Bozal daha sonra yetkilileri karşılamak için fabrikaya gitti.

“Bunun olması bizi ziyadesiyle üzmüştür"

Harp İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gecenin bir saatinde şube başkanımız, genel mali sekreterimizi arayarak Cumhurbaşkanlığının resmi gazete de bir yayının olduğunu ve bizim Adapazarındaki iş yerimizin özelleştirilme idaresine devri ile ilgili bilgilendirmiş. Daha sonra durumu mali sekreter ile beraber değerlendirdik, gerçekten üzülerek söylüyorum paydaşlar diyorlar, demokrasi diyorlar her şeyi söylüyorlar da; paydaşsak, demokrasiysek burada örgütlü bir sendika var, sendikanın genel merkezi var, şubeleri, temsilcileri ve bağlı bulunduğu konfederasyon var. Buralarla görüşülerek, istişare edilerek bir takım kararlar alınsa belki sonunda olumlu olacak bir şeyi bizde uygun bulurduk. Sabah TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı aradığımız zaman onun da televizyonda programı olduğunu öğrendik. Kendisine bilgileri verdik ve kendisi sağolsun programa ilk girişte bizim konumuzla ilgili açıklamasını yaptı ve gündeme taşıdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Palet olarak başlayan fabrika da bugün gelinen nokta da Fırtına Obüs'ü yapmış. Leopard T1-T2'nin modernizasyonunu yapıyor. Fabrika seviyesi bakımını yapıyor. Gerçekten biz şuna inanıyoruz Altay tankını yapacak bilgi, birikime sahip bir fabrikayız. Verimlilik ise bence kamuda belki de ilk 3 sırayı alacak bir iş yeri. Şimdi arkadaşlarımız burada Obüs'e otomatik mühimmat yükleyen makinayı da yaptılar. Böyle de bir güzelliğin yapıldığı iş yeri. 281 tane Obüs teslim edildi Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili yerlere. 2011'e kadar 281 adet yapılıp teslim edildikten sonra durmuştu yeniden 140 tane daha sipariş aldı bu fabrika. Bir taraftan bu kadar güzel işlere tamam denilip arkasından bunun olması bizi ziyadesiyle üzmüştür. Personel müdürü, fabrikalar müdür yardımcısı hepsi ile görüştüm konuyu” dedi.

"Eylemimize devam edeceğiz”

Bozal sözlerinin devamında, "Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Paşamız geliyorlar, biz kendileri ile beraber çıkıp fabrikanın ortasında işçi arkadaşlarımıza ben kendi çapımda çalışmalarımı anlatacağım. Ama asıl bu işin muhatapları o, onlar anlatacaklar. Bizim kafamızda şu var, tamam bir takım kararlar alınıyor ama bize de hayatınız devam edecek ora olmadan, o iş yeri olmadan, bizim Altay tankına başlamamız mümkün değil deniliyor. Ama 31 Aralık 2019'dan sonra bizim burada ki patronumuz kim olacak. Şuan da tamam patron belli. Soru bu, onun cevabını gelecek burada kendileri verecekler. Gelen yetkililer bizi ikna ederlerse eyleme son vereceğiz. Etmezler, edemezlerse biz eylemimize devam edeceğiz”