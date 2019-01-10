Tank Palet özelleşmemesi için açılan stantlarda 50 bin imza toplandı

Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arazisi, özelleştirme kapsamına alınması sonrasında başlatılan imza kampanyası bitiminde bir açıklama yapan Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, “Buradaki yapılan özelleştirme Hakkari'deki komando birliği ile özelleştirmenin eş değeridir. Yani bir askeri birlik ile özelleştirilmeye eş değerdir. Lütfen böyle bakın.” dedi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan ve Arifiye ilçesinde yer alan 1 milyon 804 bin metrekarelik alan üzerine kurulu MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arazisi, özelleştirme kapsamına alınmış, yapılan eylemler sonrasında Harb-İş Sakarya Şube Başkanlığı, Adapazarı ilçesinde bulunan Çark Caddesi ve Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde imza kampanyası başlatmıştı. 1 hafta süren imza kampanyası kapsamında 50 bin imza toplandı. Kampanya sonunda Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal işçilerle birlikte meydana çıkarak basın açıklaması yaptı.

“Yaklaşık 50 bin imza”

Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 50 bin imzaya ulaşmışız tekrardan teşekkür ediyorum. Örgütlü olduğumuz tüm illerimizde imza kampanyaları, öncesinde de 1 hafta yemek yememe ve iş yerlerimizde çatal kaşık protestosu ile sesimizi duyurmaya çalıştık. Burada 1974 yılında dönemin tümen komutanları, valileri, özellikle de simit satan insanların parasıyla toplanıp Tank Palet Türk Silahlı Kuvvetlerine hediye edilen bir işyerimiz. Süreç içerisinde bugüne kadar bin 303 tane her türlü tankın bakım, onarım ve yerleştirmesini yapmışız. Bugün burada bin 303 tane tankı dizdiğinizde çoğu ülkede olmayan tankı bu ordunun emrine verdik. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı operasyonunda o tanklar arızalandığında çantasını alıp koşa koşa giden sizlersiniz. Orada gittiğiniz operasyon bölgesinde fazla mesai beklemeden, prim beklemeden sabahlara kadar o tankın arızasını sizler gideriyorsunuz. 10 yılda bu fabrikamız Türkiye'de 3 kere en verimli fabrika seçilmiş. Dolayısıyla bizlerde en verimli işçileriz. Bunlar sizin alın teriniz, göz nurunuz” dedi.

“Askeri birlik ile özelleştirilmeye eş değerdir”

Bozal, sözlerine şöyle devam etti:

“Buradaki yapılan özelleştirme Hakkari'deki komando birliği ile özelleştirmenin eş değeridir. Yani bir askeri birlik ile özelleştirilmeye eş değerdir. Lütfen böyle bakın. Bu işin yazılı bir şeklini görmek için biz orada gecemizi, gündüzümüze kattık devam ediyoruz. İnşallah bu yazılı şekli bize gelecek. Bizim 2019'un 1 Mart'ında başlayacak sözleşme ile ilgili olarak tüm işyerlerimizde olduğu gibi burada da yapacağız. Ama asıl konu, asla ve asla yerli, milli tanka karşı değiliz. Tam tersi verin bize en alasını yapıp sizlere teslim edelim diyoruz.”