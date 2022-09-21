Taraklı'da asfalt sevinci: “20 yıldır bu asfaltı bekliyorduk”

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan en güney mahallelerde geçekleştirilen asfalt çalışmaları yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Merkeze uzaklıkları 80 kilometre olan mahallelerin muhtarları yaklaşık 20 yıldır asfalt beklediklerini belirtirken, asfalt talimatı veren Başkan Yüce'ye de mahalle sakinleri adına teşekkür ettiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin en kuzeyinden en güneyine, doğusundan batısına eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede şehir merkezine uzaklıkları 80 kilometreyi bulan Taraklı ilçesinin Akçapınar, Hacıaliler, Pirler ve Çamtepe'de asfalt çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, Duman mahallesinde ise çalışmalarına devam ediyor. Alballar ve Aksu mahallelerinde de gerçekleştirilecek olan çalışmalar sonrasında şehrin en güney ucundaki mahallelerde 21 bin metrelik güzergah yeni yüzüne kavuşmuş olacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, kış aylarına girmeden şehrin tüm yol ağını yoğun kış mevsimine en iyi şekilde hazırlanıldığına değinilerek, “Şuan Taraklı 'da asfalt ulaştırdığımız mahallelerimizin merkeze uzaklıkları yaklaşık 80 kilometre ve çok yüksek rakımda yer alan yerleşkeler, dolayısıyla bir kamyon asfaltın ulaşması yaklaşık 2 saat sürmekte. Fakat bu durum o mahallelere ulaşamayacağımız anlamına asla gelmiyor. Geniş, donanımlı araç ağımız ve uzman ekiplerimiz sayesinde aynı anda hem Taraklı'ya hem de diğer ilçelerimize aynı anda hizmet verebiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla şehirde tek bir asfaltsız yol kalmayana dek çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından son derece memnun olduklarını dile getiren muhtarlardan Duman Mahalle Muhtarı Rahmi Doğan 4 dönemdir mahalle muhtarı olduğunu ve yaklaşık 20 yıldır asfalt beklediklerini belirtti. Muhtar Doğan ayrıca, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye asfalt talebimizi ilettik ve anında asfalt kamyonları kapımızda belirdi. Bizi çamurdan, tozdan, topraktan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve kıymetli ekibine teşekkür ederim, Allah onlardan razı olsun” dedi.

Sakarya merkeze en uzak mahallelerden biri olduklarını belirten Akçapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Sanlı ise, “Yaklaşık 20 yıl önce atılan soğuk asfalt sonrasında gördüğümüz tek asfalt hizmeti. Araçlarımızın tekerleri patlamaktan bir hal oldu. Bizler ay çekirdeği üretiyoruz. Tozun toprağın içinde harman yapmak ürün kalitemizi etkiliyordu. Bu asfalt tarımsal üretim kalitemizi artırmanın yanı sıra bize daha modern bir yaşam hakkı sunuyor. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımız Ekrem Yüce'ye kendim ve mahalle halkı adına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Pirler Mahalle Muhtarı Sadi Güneş, “Sakarya'nın en güney ucunda yer alan ve en yüksek mahallelerinden biriyiz. Dolayısıyla bu uzaklıktaki mahallelere hizmet de geç geliyor. Fakat Başkanımız Ekrem Yüce'ye ihtiyacımız olan hizmeti ilettiğimizde geç olmadan hemen asfaltı mahallemize getirdi. Yıllardır bu bozuk yollarda çile çekiyorduk. Bu zorluk eğitim ve ticari faaliyetlerimizi de olumsuz yönde etkiliyordu. Artık ayağımız çamura değmeden evimize girebiliyoruz. Başkanımız Ekrem Yüce'ye çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Hacıaliler Mahalle Muhtarı İzzet Toprak'ta, “Yollarımız çok kötü ve daracıktı. İki traktör yan yana geçmekte zorluk çekiyor, balkona kıyafet asamıyorduk. Mahalle toza toprağa bulanıyordu. Mahalle yollarımız bahçe yolu gibiydi. Yollarımız bizim yanı sıra çocuklarımız içinde de daha güvenli hale geldi. Bir yanımız Bilecik diğer yanımız ise Bolu şehrine sınır. Asfalttan sonra bizim sınırlarımız belli oldu. Sakarya sınırından içeri girdikleri anda muazzam bir asfalt sürücüleri karşılıyor. Başkanımız Ekrem Yüce'den ve ekibinden Allah razı olsun. Kendim ve mahalle sakinlerimiz adına Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.