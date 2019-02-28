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Taraklı'da kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı

Sakarya’nın ilçelerinin yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sakarya'nın ilçelerinin yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.


Sakarya'da uzun bir süreden sonra kar yağışı tekrardan başladı. Yoğun kar yağışı ilçelerde de etkili olmaya başladı. Yağan kar yağışı sonrasında Taraklı ilçesine bağlı Karagöl yaylası, Uğurlu Yaylası ve Avdan- Esenyurt yayla yolu kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, köylerde kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştığı görüldü. Yayla yollarının açılması için karayolları ekipleri ve belediye ekipleri çalışma başlattığı belirtildi.

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