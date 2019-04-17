Tarihi Alicanlar Konağında ‘Türk Halk Müziği ve Bağlama' dinletisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türk Halk Müziği ve Bağlama' isimli söyleşi dinleti programı ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türk Halk Müziği ve Bağlama' isimli söyleşi dinleti programı ile devam etti. Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleştirilen programa konuk olarak Kenan Serhat İnce katıldı. Programa çok sayıda sanatsever katılarak İnce'ye eşlik etti. Türk Halk müziğinin 2 başlık altında toplanabileceğini söyleyen Kenan Serhat İnce, “Türk Halk müziğinin 2 başlık altında toplayabilme şansımız vardır. Bunlar uzun havalar ve kırık havalardır. Herhangi bir ritmi ve temposu olmayan eserlere uzun havalar demekteyiz. Bunlar da kendi içlerinde ayrılmaktadır. Örneğin Barak havaları biraz Malatya, Antep, Adana, kokusunu bizlere verir. Bozlak dediğimizde rahmetli birçok Abdal'ın kullandığı Orta Anadolu havasıdır. Kendi ağızları vardır. Uzun hava türlerinin yöresel olarak üslupları böyle bulunuyor. Bu da Türk Halk Müziğinin zenginlikleri diyebiliriz. Yabancılarda dinlediğimiz country bizim taşra dediğimiz müzik ile aynıdır. Ama biz taşra müziğini 81 ilin hepsinde dinleyebiliyoruz. Türk halk müziğini değerlendirirken ırkların müziği yoktur, coğrafyaların müziği vardır demekteyiz. İki farklı şeyi bir araya koysanız bile zaman içerisinde bunlar birbirine benzemektedir. Düşünün ki bunu en ciddi şekilde değerlendirmek istersek çok zengin bir müzik kültürümüz var diyebiliriz” dedi.