Tarihi Konak aslına uygun inşa edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kuyudibi'nde bulunan ve zamanla yıkılan tarihi konağı aslına uygun bir şekilde inşa edeceklerini açıkladı.

Anıtlar Kurulu'ndan onaylı çalışma için 4 Ocak Cuma günü ihaleye çıkacaklarını açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehir kimliği ve tarihinde önemli bir yeri olan konağı yeni yılda şehre hediye edeceklerini ifade etti. Toçoğlu, şehir tarihine sahip çıkmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Tarihi yapılarda başlattıkları aslına uygun restorasyon çalışmalarına bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, “Daha önce Sakarya Sanat Galerisi, Ofis Sanat Merkezi, Faik Baysal Kütüphanesi, Ziya Taşkent Konser Salonu gibi yapıları dönüşüme tabi tutmuş, sanatsal mekanlar haline dönüştürmüştük. Tarihi Sabitefendi Konağı ve Tarihi Alicanlar Konağı'nı şehir tarihine hediye etmiştik. Tarihi Uzunçarşı'yı aslına kavuşturmuştuk. Şimdi ise Kuyudibi mevkinde bulunan tarihi yapıyı aslına uygun olarak inşa edecek, yeni yılda şehrimize kazandıracağız” dedi.

Toçoğlu, 4 Ocak Cuma günü inşa çalışmaları için ihaleye çıkacaklarını belirterek, “İnşallah ihalemizin ardından derhal çalışmalarımızı başlatacağız. Günümüz ihtiyaçlarına cevap üretecek bir şekilde tarihi yapıyı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hamdolsun şehrimiz için hayata geçirdiğimiz tarihi dönüşümlerden çok güzel geri dönüşler aldık. İnşallah bu çalışmamız da beğeni toplayacaktır. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.