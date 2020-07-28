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Tarihi Orhan Camii restorasyonu sürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Orhan Camii’ni inceledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Orhan Camii'ni inceledi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Adapazarı Belediyesi Behlül Bayrak ile birlikte Adapazarı merkezinde bulunan Çark Caddesi, Dar Sokak, Uzunçarşı ve çevre çarşılarında esnafla buluştu ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yaptı. Heyet daha sonra restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Orhan Gazi Camii'nde de incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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