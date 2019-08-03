Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor

Köprü üzerinde ot ve bitki temizliği, korkulukların sökülerek aynı şekilde yeni korkulukların takılması, beton onarımı yapılarak yüzeyde küçük sorunlar giderileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sakarya Nehri üzerinde bulunan tarihi Sakarya Köprüsünde yenileme çalışmaları başladı. Bu kapsamda köprü üzerinde ot ve bitki temizliği, korkulukların sökülerek aynı şekilde yeni korkulukların takılması, beton onarımı yapılarak yüzeyde küçük sorunlar giderilecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sakarya Nehrinin üzerinde bulunan Tarihi Sakarya Köprüsü'nde yenileme çalışmalarımıza başladık. Köprü üzerinde devam eden çalışmalarımız kapsamında yıpranmış ve yenilenmeye ihtiyaç duyulan alanlarda ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmekte. Kısa bir süre içerisinde köprü çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” denildi.