Tarihi yapının yıkımını açık hava sineması gibi izlediler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve tarihi yapı olan Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Başkanlığı binasında yıkım devam ederken çevredeki vatandaşlar yıkım anlarını çay içerek adeta açık hava sineması gizi izledi.

Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokakta bulunan Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Başkanlığı ve muhtelif dükkanların bulunduğu tarihi yapı, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2017 yılında riskli bir yapı olarak tespit edilmişti. Tarihi yapı geçtiğimiz aylarda yıkım ihalesine çıkmış, yıkım süreci ve tahliyesine başlanmıştı. Yapının yıkımına alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda başlanırken yıkıma başlandığı ilk günden beri çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Yıkım bölgesinin çevresinde bulunan çay ocakları ve yol kenarlarında yapının yıkımını vatandaşlar adeta bir film gibi izlerken bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken bazı vatandaşlar ise çaylarını yudumlayarak yapının yıkılma işlemini izledi.

Tarihi yapının yıkılmasına hüzünlenen 50 yaşındaki Mustafa Dalgıç, “Tarihi bir bina, insan geçmişi özlüyor. Ben çocukluğumdan beri her Cuma Orhan Camii'ne gelirim, burada bir sürü anılarımız oldu. Tarihin böyle gitmesi tabi insanı hüzünlendiriyor, ama yeni yapılması da vatandaşımız açısından iyi bir şey. Yani depreme dayanıklı, daha özverili bir çalışmanın yapılmasına vatandaş olarak iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Vatandaşlar maalesef çaylarını yudumlayarak bu yıkım işlemini izliyorlar, bu acı verici bir durum” dedi.