Tarık Genç sevenleriyle buluştu

Ramazan etkinlikleri tasavvuf müziği konseri ile devam etti. Demokrasi Meydanı'nda sevenleri ile buluşan Tarık Genç, Ramazan ayının manevi iklimine uygun eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu. Programa yoğun ilgi gösteren kültür sanat dostları, zaman zaman söylenilen ilahilere eşlik etti. Etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür eden Genç, 17 Nisan Pazar günü yeniden Sakarya'da olacağını paylaştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Ramazan etkinliklerinin belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceği ifade edildi.