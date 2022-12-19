Tarım araçlarının karıştığı kazalara reflektörlü çözüm

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesiyle 50 römorka reflektör takıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca 2022 yılı için hazırlanan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi çerçevesinde, tarım araçlarının karıştığı kazalar neticesinde yaşanan can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Hacıramazanlar Mahallesi'nde 50 traktörün önce muayenesi yapıldı ardından da römorklarına reflektör takıldı. Bilgilendirmelerinde yapıldığı etkinlikte, sürücü ve yolcuların, kaza anında devrilen traktörün altında kalmasını önleyen rops demirinin önemi vurgulandı.

"Kara yollarının daha güvenli bir hale gelmesi için buradayız"

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Trafik Şube Müdürü Mete Tozlu, "Son 5 yıl içinde 59'u ölümlü olmak üzere 2 bin 333 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 186'sı traktörlerin karışmış olduğu kazalardır ve bu kazalarda 16 vatandaşımız hayatını kaybederken, 278 vatandaşımızda yaralanmıştır. Meydana gelen kazaları genel olarak değerlendirdiğimiz durumda traktörlerde ve römorklarında bulunan ışıklandırmaların, reflektörlerin bulunmadığından dolayı kazaların meydana geldiği, özellikle rops demiri kullanmayan traktörlerde ölümlü kazalar yoğun şekilde görülmektedir. Bugün burada 'Reflektör Tak, Görünür Ol' projesi çerçevesinde 50 traktörün muayeneleri yaptırılmış, 50 traktör römorkuna ise 100 reflektör takım işlemi yapılmaktadır. Gece saatlerinde meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için ışık donanımının bulunması ve reflektörlerin yansıtıcı özelliğiyle beraber kara yollarının daha güvenli bir hale gelmesi için buradayız" dedi.

"Bu reflektörler can kurtaracak"

Reflektörlerin çiftçilere ulaşması için çalışmalar başlattıklarını aktaran Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, "Çiftçilerimizin reflektörlerinin olmadığını fark ettik ve alay komutanlığımızla bir çalışma yaparak, ziraat odaları ve Jandarma Alay Komutanlığı ile birlikte reflektörleri temin ettik. Bu reflektörlerimizi tüm çiftçilerimize ulaştırmayı planladık ve burada da başarılı olduğumuzu gördük" dedi.

Römorkuna reflektör takılan çiftçi Bahattin Kasap, "Bu reflektörlerin gece çok faydası olacağından eminim. Bunlar trafikte gerekli. Bu reflektörler can kurtaracak çünkü gece bazen ışıkların yanmadığı anlar oluyor" diye konuştu.