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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir:

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Serdivan’da Gökçeören Ovası’nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Serdivan'da Gökçeören Ovası'nda incelemelerde bulundu.


Bu kapsamda Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın misafir ettiği heyet, aşırı yağışlardan dolayı önceki yıllarda sular altında kalan ve tarımsal anlamda verimlilik kaybı yaşayan Gökçeören Ovası'nın bugünkü durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan Belediyesi'nin girişimleriyle Devlet Su İşleri tarafından hayata geçirilen motopomp sisteminin olası maddi zararları en aza indirecek nitelikte olduğuna vurgu yaparken, yapımına devam edilen baraj ile Gökçeören Ovası'nın kontrol edilebilir şekilde sulanacağını ve böylece mahsullerin verimliliği noktasında çiftçiye artı değer katacağını belirtti.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Serdivan'a geldiklerini ve Bakan Pakdemirli'nin selamlarını getirdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bizler bir metrekare yer için dahi emek harcayan ve ülkemizin üretimine katkı sağlamak için çaba gösteren tüm çiftçilerimizin yanındayız. Bugün burada görüyoruz ki sizler Serdivan'da tarımsal verimliliği korumak ve geliştirmek adına gayret gösteriyorsunuz. Bu noktada Bakanımız adına da sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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