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Tartışma esnasında nehre düştü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yanındaki şahıslarla tartıştığı esnada dengesini kaybederek nehre düşen şahsı ekipler kurtardı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yanındaki şahıslarla tartıştığı esnada dengesini kaybederek nehre düşen şahsı ekipler kurtardı.


Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, yanındaki şahıslarla tartışan Samet Ç. (29), dengesini kaybederek nehre düştü. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar yardımıyla suya düşen vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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