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Tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Sezai E.'yi (51) belinden çıkardığı silahla vurdu. Babası kanlar içinde yere yığılırken, N.E. otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, babasını vurarak kaçan N.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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