Tatangalardan Şırnaklı öğrencilere anlamlı yardım

Sakaryaspor'un Tatangalar isimli taraftar grubu üyeleri Şırnak Silopi'de okuyan ilkokul öğrencilerine bot ve mont yardımı yaptılar.

Kendi aralarında topladıkları yardım paraları ile çocuklar için bot ve mont alan taraftar grubu üyeleri yardımlarını Şırnak Silopi ilçesinde bulunan Çalışkan İlkokulu öğrencilerine ulaştırdılar. Öğrencilerine gelen yardım için Sakaryaspor taraftarlarına teşekkür eden sınıf öğretmeni Nergis Gönül, “Bende Sakaryalıyım, burada görev yapıyorum. Eniştem Tatanga taraftar grubu üyelerinden olduğu için arkadaşlarına benim görev yaptığım yeri anlatmış ve aralarında yardım toplamaya karar vermişler. Gelen yardımlar sonrasında öğrencilerim çok mutlu oldular. Yardımları dokunan herkese çok teşekkür ederim” dedi.