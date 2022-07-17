Tatilin son günü Anadolu Otoyolu'nda akıcı bir yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları kentlere dönmeye başlayan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya Sapanca geçişinde akıcı bir yoğunluk oluşturdu. Tatilin başlaması ile birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya geçişlerde yaşanan yoğunluk, geri dönüşlerin başlaması ile birlikte tam tersi yönde yaşandı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Öte yandan, otoyolun Sapanca geçişinde yaşanan bir trafik kazası sebebi ile ulaşım adeta durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile trafik normale döndü.