Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki katlı tavuk çiftliğinde çıkan yangında, tesis içerisinde bulunan 25 bin civciv telef oldu.

Yangın, Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bilal D.'ye ait iki katlı tavuk çiftliğinin üst katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Çıkan yangın sonrasında çiftlikte bulunan 25 bin civciv telef oldu. Civcivlerin bir gün önce çiftliğe getirildikleri öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.