TBB Başkanı Feyzioğlu: “Devlet yeterlilik sınavı istiyoruz”

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz hukuk fakültesi sonrasında devlet yeterlilik sınavı istiyoruz. Bunu genç meslektaşlarımız, mesleğimizin geleceği için istiyoruz. 81 milyon vatandaşımızın kaliteli hukuk eğitimi alması için istiyoruz” dedi.

Sakarya Barosu'nun 64'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bazı illerin baro başkanları ile çok sayıda avukat katıldı.

"Hainlerini asla affetmeyeceğiz”

Feyzioğlu yaptığı konuşmada, “Türkiye Barolar Birliği ve onun başkanı da dünün FETÖ yargısıyla hayatı pahasına mücadele etmiştir. Bugünün sıkıntıları aşılabilir. Bilgi eksiklikleri kapatılır. Ama hakim, savcı cübbesi giymiş ama aslında mesleklerimizin yüz karası bir takım militanların bu ülkeye ve mesleğimize yaptıkları telafi edilemez. Bizim görevimiz bunlarla hukuk çerçevesi içerisinde ama ne olursa olsun hukuk çerçevesi içerisinde mücadele etmektir. Kökü dışarıda, okyanus ötesinden talimat alarak insanları zindanlara atan, insanları ölüme götüren hainlerini asla affetmeyeceğiz” dedi.

“Devlet yeterlilik sınavı istiyoruz”

Feyzioğlu sözlerinin devamında, “Biz hukuk fakültesi sonrasında devlet yeterlilik sınavı istiyoruz. Bunu genç meslektaşlarımız, mesleğimizin geleceği için istiyoruz. 81 milyon vatandaşımızın kaliteli hukuk eğitimi alması için istiyoruz. Hepinizden de bu konuda ayrı ayrı destek talep ediyoruz. Anayasa Mahkememizden, yargımızdan destek talep ediyoruz. Avukatlığa, hakimliğe, savcılığa başvuracak olan herkesin fakülteyi bitirdikten sonra devletimizin yapacağı ve bilgi ölçen bir sınava girmesi mesleğimizin, hukukçuluğumuzun, hukukumuzun, hukuk devletinin devamlılığı için zaruri hale gelmiştir. Bu konuda biz Adalet Bakanlığımıza, meclisimize, devletimize her türlü desteği vermeye hazırız. YÖK Başkanımız, sayın Yargıtay Başkanımız, Anayasa Mahkememiz ve elbette çok sayın Adalet Bakanımız bu konuda aynı noktada buluşmuş durumdayız. Allah'ın izniyle en kısa zamanda hukuk mesleğinin kurtuluşu için devlet yeterlilik sınavını el birliğiyle getireceğiz” diye konuştu.