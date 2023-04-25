Tek katlı ev ve barakada çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı ev ve barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Civelek Mahallesi, Yongalık Caddesinde bayram için Fransa'dan gelen Hasbi Fırat'a (81) ait tek katlı evde, bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler evin bitişiğinde bulunan barakaya sıçrarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde ev ve baraka kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin incelme başlatıldı.