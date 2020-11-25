Tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. dumanları fark eden ev sakinleri ise kendilerini dışarı güçlükle atarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürülürken polis ekipleri inceleme başlattı.