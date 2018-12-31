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Tek katlı evde çıkan yangında engelli vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli bir vatandaş yanarak can verdi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli bir vatandaş yanarak can verdi.


Olay, Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 06.30 sıralarında 8 kişinin kaldığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Komşuların müdahale ettiği yangında olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Taraklı Grup amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında kas hastası olduğu öğrenilen bedensel engelli 44 yaşındaki Turgay Çamdibi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine kaldırılan Çamdibi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, yangın çıkan evde incelemelerde bulunurken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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