İhlas Haber Ajansı

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Teknenin aküsü bitince gölde mahsur kaldılar

Sapanca Gölü’nde teknenin aküsünün bitmesi neticesinde mahsur kalan 4 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sapanca Gölü'nde teknenin aküsünün bitmesi neticesinde mahsur kalan 4 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sapanca Gölü'nde tekneyle gezintiye çıkan ve akünün bitmesi neticesinde kıyıya gelemeyen 4 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın yapılması sonrasında bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Teknelerine ip bağlanan 4 kişi ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

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