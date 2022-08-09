TEKNOFEST'te en iyi sunum ödülü SUBÜ'nün

SUBÜ TEKNOFEST'te bir başarıya daha imza attı. Üniversitenin SUBU AI takımı Yapay ZekA yarışmasının ‘Sağlıkta Yapay Zekâ' kategorisinde En İyi Sunum Ödülünün sahibi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinden oluşan SUBU AI takımı, bu yıl Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinde düzenlenen TEKNOFEST'in Ordu'da gerçekleştirilen Yapay ZekA yarışmasına katılarak Sağlıkta Yapay ZekA kategorisinde En İyi Sunum Ödülünü kazandı. ‘Karın Bölgesi Hastalıklarının Bilgisayarlı Görü ile Tespiti' alt kategorisine katılarak geliştirdikleri yapay zeka modeliyle kendilerine verilen bilgisayarlı tomografi görüntülerini ön işlem aşamasından geçirerek hastalık türlerini yüzde 90 doğrulukla tespit eden SUBU AI takımı, jüri tarafından ödüle layık görüldü. 72 takım arasında 7'nci olarak finallere kalan SUBU AI takımının yanı sıra Yapay Zeka yarışması finallerinde SUBÜ'den 5 takım daha yer aldı. Öğrenciler aldıkları ödülün ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından tebrik edildi.

SUBU AI takımının SUBU Avicenna ve SUBU Averroes olarak iki ekip halinde yarıştığını kaydeden takımların kurucusu ve genel danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dereli, “TEKNOFEST konusunda oldukça tecrübeli ve iyi dereceler elde eden bir üniversiteyiz. Hem tecrübemizi biraz daha farklı alanlara yaymak hem de birçok alanda yaygın olarak kullanılan ve yetişmiş personel ihtiyacı gittikçe artan yapay zeka alanında bilgili ve deneyimli insanlar yetiştirmek için 2021 yılı sonunda SUBU AI takımımızı kurduk. Teknoloji Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Muhammed Telçeken hocamız ile takımın lideri Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencimiz Mehmet Kahraman'ın destekleriyle takımımız bu günlere ulaştı. Öğrencilerimiz gece gündüz demeden Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde bulunan çalışma alanında yarışmalara hazırlandılar. Bu alan üniversitemizin tüm takımlarına hizmet eden çok kullanışlı ve faydalı bir alan oldu. Neticede ödülü kucakladık. Takımımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Yakın zamanda SUBU AI olarak bünyemize kattığımız 30'a yakın öğrencimizi yetiştirmeyi ve diğer takımlarımızın yapay zekâ noktasındaki ekip üyesi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.