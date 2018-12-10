Teknoloji Fakültesi dekanlığına Yusuf Çay atandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanlığı'na Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.Dr. Yusuf Çay atandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversite Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın rektör atanmasının ardından bir süre devam ettirdiği dekanlık görevi, Teknoloji Fakültesinde gerçekleştirilen törenle Yusuf Çay'a devredildi. Törene, Rektör Mehmet Sarıbıyık'ın yanısıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve Teknoloji Fakültesi'nde görev yapan akademisyenler katıldı.

“Teknoloji fakültesi ilklere öncülük etmeye devam edecek”

Rektör Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, 2013 yılından itibaren Teknoloji Fakültesi dekanlığı görevini üstlendiğini belirterek, Türkiye'de uluslararası akreditasyonu gerçekleştirilen tek Teknoloji Fakültesi olma özelliğinde olduklarını ifade etti. Rektör Mehmet Sarıbıyık, “Teknoloji Fakültesinde ekip ruhuyla büyük başarılara imza attık, fakülte öğrencilerimizin sanayide bir dönem tam zamanlı iş yeri uygulama modeliyle daha nitelikli bir şekilde mezun olmalarını sağladık. Birçok öğrencimiz, eğitimi tamamlamada iş teklifleri almaya başladı. Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarımız neticesinde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri hep birlikte yetiştirmeye başladık. Sayın Yusuf Hocamız da fakültemizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

“Krizler faydaya dönüşecek”

Rektör Mehmet Sarıbıyık, Üniversite'nin fiziki ve idari yapılandırılmasının hızla devam ettiğini vurgulayarak, Rektörlük hizmetleri Teknoloji Fakültesi binasında verdiklerini belirtti. Mehmet Sarıbıyık, “Yoğun bir tadilat çalışması gerçekleştiriliyor, büyük oranda da tamamlandı. Bu vesileyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Zeki Toçoğlu'na da bir kez daha desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İmkanlar dahilinde fiziki alanlarımızı kullanıma hazır hale getiriyoruz. Daire başkanlıklarımızı oluşturuyoruz. Yeni olmanın artıları ve eksileri olabilir; ama biz krizleri doğru yönetirsek fayda sağlayacağımızı da biliyoruz. Bu kapsamda attığımız her adımı dikkatlice ve kararlılıkla atıyoruz” diye konuştu.

Dekanlık görevine atanan Yusuf Çay da kendisine verilen destekten dolayı Rektör Sarıbıyık'a teşekkür ederek, Teknoloji Fakültesi'nin başarı çıtasını daha da ileriye taşıyacak çalışmaları ekip ruhuyla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.