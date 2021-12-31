Teknoloji fakültesi öğrencilerine eğitim verildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, teknoloji fakültesinin genç araştırmacılarına yönelik 'Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi' düzenlendi.

SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından teknoloji genç araştırmacılarına yönelik ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi' düzenlendi. Uygulamalı olarak düzenlenen eğitimde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ile TTO Müdürü Prof. Dr. Uğur Özsaraç da yer aldı.

Bilgiler aktarıldı

Eğitimlerde teknoloji fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Derdiyok, Prof. Dr. Zafer Tatlı, Doç. Dr. Murat Karabacak, Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, Öğr. Gör. Gizem Şahin Erçağ ve Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Özlem Eryılmaz deneyimlerini paylaştı. Prof. Dr. Adnan Derdiyok tarafından eğitimin ilk bölümünde ‘Fikir Nasıl Projelendirilir?' konusu hakkında TÜBİTAK ARDEB Programlarında özgün değer, yöntem, risk yönetimi ve yaygın etki başlıklarının nasıl kurgulanabileceğine yönelik bilgiler aktarıldı.

Öneriler katılımcılara aktarıldı

Prof. Dr. Zafer Tatlı ise ‘ARDEB Programları Proje Başvuru Formunun Doldurulması' konusu hakkında binbir başvuru formunda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durdu. TÜBİTAK ARDEB Programlarının tanıtımı ve başvuru koşullarının TTO ekibi tarafından aktarılarak eğitimin ilk günü tamamlandı. Eğitimin ikinci bölümünün uygulama kısmında Prof. Dr. Zafer Tatlı, Doç. Dr. Murat Karabacak ve Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız liderliğinde katılımcılar proje fikirlerini başvuru formları üzerinde geliştirmek üzere gruplar halinde ayrıldı. Proje başvuru formlarının hazırlanması, teknik kısımların doldurulması, taslak projeler üzerinde değerlendirmeler yapılması ve önerilerin katılımcılara aktarılmasıyla eğitim sona erdi.

"Proje kültürünün oluşmasını önemsiyoruz"

Eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, "İş dünyasına fayda üreten ve sorunları çözen çalışmalara yöneliyor, bu anlamda genç araştırmacılarımızda proje kültürünün oluşmasını önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitim, nitelikli bilimsel araştırma projelerinin hazırlanması için güzel bir altyapı oluşturacak. Deneyimli akademisyenlerimizin aktardığı tecrübeler ise yeni proje fikirlerinin olgunlaşmasına katkı sağlayacak" dedi.