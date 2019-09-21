Teknolojik yeniliklerle hizmet kalitesi yükseliyor

Bu kapsamda vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin 7 gün 24 saat iletilebildiği ALO 185 Çağrı Merkezi'ne Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sistem ve Network Şube Müdürlüğü tarafından wallboard uygulaması yapıldı. Bu uygulama ile merkezin yoğunluğu ve çalışanların performanslarına yönelik birçok veri anlık olarak işlenebiliyor.

Yeni uygulamaya yönelik olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Teknolojiyi yetkinlikle birleştirerek vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak en büyük önceliklerimizden. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz wallboard uygulamamız ile ALO 185 Çağrı Merkezi operatörlerimizin performans ve buna yönelik sayısal verilerini anlık olarak ilgili birimlere aktarabiliyoruz. Operatörler ise bu uygulama ile performans değerlerini, çağrı kuyruğunu ve altyapıya yönelik anlık yaşanan sıkıntıları takip edebiliyorlar. Wallboard aracılığıyla yapılan anlık takip tam zamanında ve doğru aksiyon alınmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra operatörlerimizin bireysel motivasyonları ile çağrı merkezimizin genel performansına da olumlu yönde katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bu uygulamanın web tabanlı olarak yönetilebilmesi ise birçok yeniliğin en kısa sürede ve en az maliyetle gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor” denildi.