Teknolojiyle birlikte rafa kalkan eşyalar görücüye çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen sergide, teknolojiye yenik düşmüş eşyalar öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler, eski eşyaları ilgiyle inceledi.

Karasu Yalı İlkokulu'nda gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze” isimli etkinlikte günümüzde teknolojiye yenik düşen, kullanılamayan fakat geçmişte hayatın merkezinde olan eşyalar görücüye çıktı. Velilerin evlerinden getirilerek sergilenen eski eşyalara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sergiyi Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ve ilçe protokolü de ziyaret etti.

“Bu eşyalar geçmişte hayatımızın ortasındaydı”

Okul Müdürü Rıza Özdemir, “Geçmişte insanlar neler kullanmışlar, hangi eşyaları hayatlarının ön planında tutmuşlar, çocukların bunları görmesini istedik. Bu eşyalar, geçmişte hayatımızın tam ortasındaydı. Teknoloji ilerledikçe bu eşyalar ikinci planda kaldı, antika veya süs eşyası halini aldı. En basitinden şurada görmüş olduğunu dikiş makinesi, reklam olarak geniş kitlelere yayılmış bir sloganı vardı. ‘Zetina dikiş makinası, her genç kızın rüyası'. Ama artık öyle bir rüya yok” dedi.

“Anneannemin evinde görmüştüm”

Sergiyi gezen ve giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken okulun öğrencilerinden Yaren Parlak, “Daha önceden anneannemin evinde görmüştüm. Şurada bulunan sürahiyi kullanıyor. Sıcak su koyup çay demliyor. Ben de eskiden patiğim vardı. Onu kullanıyordum” şeklinde konuştu. Sergi sonunda Türk mutfağının yerel lezzetleri olan ve öğretmen, öğrenci ile veliler tarafından hazırlanan çiğköfte ve gözleme ikram edildi. Öğretmenler tarafından saz eşliğinde söylenen türküler de beğeniyle dinlendi.