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TEM otoyolunda İstanbul istikametini kilitleyen kaza

TEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yola devrildi.

İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.


Kaza, Anadolu TEM Otoyolu Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mehmet B. idaresindeki 27 V 4201 plakalı tır İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır yola devrildi. Kaza sebebiyle Anadolu TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.


Kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu tır devrildiği yerden kaldırıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan ve yoğunluğun oluştuğu kaza bölgesinde polis ekiplerince araçların geçişi kontrollü olarak sağlanmaya devam ederken, karayolları ekiplerince ise ulaşımı tekrar tamamen açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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