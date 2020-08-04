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TEM Otoyolu'nda kapağı açılan tırdan kağıt peçeteler yola saçıldı

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan tırın dorse kapakları açıldı.

Yola saçılan kağıt peçeteleri sürücü topladı.



Olay, TEM otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt peçete yüklü tırın Alancuma mevkiinde dorse kapakları açıldı. Bir anda dorsede bulunan ürünler yola saçılmaya başlayınca, tır sürücüsünün arkasındaki araçlar uyarıda bulundu. Yola saçılan kağıt peçeteler için bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yola saçılan ürünler sebebiyle trafik dikkatli sağlanırken, tırdan saçılan kağıt peçeteleri sürücü topladı.

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