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TEM Otoyolunda otobüs içerisinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yapılan çalışmalar neticesinde şüphelenilerek durdurulan otobüs içerisinde ülkeye illegal yollar ile giriş yapan Pakistan ve Afgan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.


Olay, dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyol üzerinde yapılan çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen bir otobüs durduruldu. Otobüs içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, ülkeye illegal yollardan giriş yapan Pakistan ve Afgan uyruklu 21 şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte ikamet belgesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüse el konuldu. 21 şahsın sınır dışı işlemleri başlatılırken, otobüsün 2 şoförü ve muavin olmak üzere toplam 3 şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

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