TEM Otoyolu'nda tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza nedeni ile ulaşıma kısa süreli kapanan yol, araçların kaldırılması ile açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan O.B. idaresindeki 34 AP 058 plakalı tır, önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada devrilen tır bariyerleri de aşarak karşı şeride geçerken, otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Z.B., İ.H.B. ve G.K. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile bölgede aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.