TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.