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TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan H.U. ve R.U. isimli 2 yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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