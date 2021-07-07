TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2 tır ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde 2 tır ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan C.G, P.O., N.O. ve H.G. isimli 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar; itfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1'i ağır olmak üzere toplam 4 yaralı çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sebebi ile İstanbul istikametinde trafik bir süre aksadı. Kaza sebebi ile kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.