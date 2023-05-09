TEM'de bariyerlere çarpan tır dorseden ayrılıp dereye uçtu

Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Akyazı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can K. idaresindeki 14 LF 715 kupa plakalı çimento yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce bariyerlere çarptı. Çarpma neticesinde dorseden ayrılan tır dereye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Sürücü Can K.'nın kendi imkanlarıyla tırdan çıktığı öğrenildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.