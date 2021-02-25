TEM'de faciadan dönüldü: 1'i ağır 5 yaralı

Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyir halinde olan tehlikeli madde yüklü 14 ABD 510 plakalı tankerin sürücüsü, aracın lastiği patlayınca emniyet şeridine park etti. Bu sırada arkadan gelen 34 TL 2829 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet şeridinde bekleyen tankeri fark etmedi. Ticari araç park halindeki araca çarparak yolda taklalar attı. Paramparça olan ve yan vaziyette kalan araçtaki yolculardan 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, tankerdeki tehlikeli maddenin kaza esnasında yanıp, patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. Polis, yolun Ankara yönünü geçici bir süre trafiğe kapattı. Araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.