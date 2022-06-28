TEM'de feci kaza, tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan Rahman A. idaresindeki yabancı plakalı yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ şeridinde makasladı. Bu esnada aynı istikametten gelmekte olan Hüseyin Y. idaresindeki 34 DNP 059 çekici plakalı ve 06 CDN 219 römorklu tır, makaslayan tıra çarptı. Kazayı görerek yavaşlayan İsmail Yıldız idaresindeki 06 CZB 239 plakalı Fiat marka otomobile ise arkasından gelmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 06 DK 5693 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, 06 CDN 219 plakalı tır ile 06 DK 5693 plakalı tır arasında kalarak adeta kağıt gibi ezildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Yıldız ve yanındaki Turgay Y., sıkıştıkları bölgeden uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü İsmail Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Turgay Y. ve Hüseyin D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.