TEM'de gece yarısı korkunç kaza: Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu

Feci kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.T. (50) idaresindeki yabancı plakalı Audi marka otomobil, otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, çarpmanın etkisi ile parçalara ayrılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin İstanbul'da yaşayan ve 7 Kasım 2021 tarihinden beri kayıp olan 59 yaşındaki Hasan Erbaş'a ait olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü M.T. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.