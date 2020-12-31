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TEM'de lastiği patlayan tırın dorsesi alev aldı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki çift dorseli tırın tekerinin patlaması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, TEM Otoyolu Hendek Gişeleri mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah T. idaresindeki 67 VH 630 plakalı Mercedes marka çift dorseli tırın lastiği patladı. Patlama sonucu tırın dorsesi alev aldı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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