İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 08.10 sularında TEM otoyolunun Hendek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametine gitmekte olan Eren Uçak idaresindeki 34 KE 6168 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu motordan düşen sürücü Eren Uçak ve M.B.T. isimli şahıs yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelene sağlık ekipleri yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Eren Uçak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı M.B.T. ise Hendek Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Savcılık talimatıyla kaza il ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.