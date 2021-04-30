TEM'de seyir halindeki kamyonet alev aldı

Yangın, Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait, E.E. idaresindeki 34 ES 0214 plakalı Ford marka kamyonet, Sapanca Uzunkum mevkiine geldiği sırada sürücüsü aracın içerisinde dumanlar çıktığını fark etti. Aracı bölgedeki dinlenme tesisine çeken şoför, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın ön kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Çekici yüklenerek olay yerinden kaldırılan araç İstanbul'a geri gönderilirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.