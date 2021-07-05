TEM'de tır devrildi, araçta sıkışan ikinci kaptanı itfaiye kurtardı

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyir eden M.E.D. idaresindeki 01 CDA 29 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması neticesinde sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere, daha sonra A.İ. idaresindeki 54 ABK 287 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada devrilen tırın ikinci sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan ikinci kaptan E.K., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılırken, tırdan yola saçılan malzemeler ise temizlendi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.