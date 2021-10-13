İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEM'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir tır ve otomobil çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, TEM Otoyolu Sakarya'nın Hendek ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine gitmekte olan 81 DG 288 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 41 B 0526 plakalı tır, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan H.A., N.A. ve O.A. yaralandı.


TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki trafik kaza sebebiyle durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken araçların yoldan kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.