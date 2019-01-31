Temel iş sağlığı ve güveliği eğitimleri tamamlandı

İdari ve akademik personele yönelik olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu uyum faaliyetleri kapsamında organize edilen eğitimler, üniversitenin farklı eğitim salonlarında gün boyunca eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Üniversite çalışanlarının İSG konusunda farkındalıklarının arttırılması amaçlanan eğitimlere personellerin ilgisi yoğun oldu. Eğitimlerde ilgili kanunun gereksinimlerinin yerine getirilerek İSG hakkında bilinçlendirme sağlanması ve güvenli çalışma ortamları hazırlanmasına yardımcı olunması amaçlanırken, üniversite çalışanlarının yalnızca iş ortamında değil aynı zaman günlük hayatta da karşılaşabilecekleri acil durumlarla baş edebilmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, programın sonunda eğitimcilere katkılarından dolayı teşekkür ederek, sertifika ve hediyelerini takdim etti.