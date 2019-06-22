Temizlik malzemesinden zehirlendiği iddia edilen kadın defnedildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve iş arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan, yapılan otopside temizlik malzemesi gazından zehirlenmiş olabileceği tespit edilen genç kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde ikamet eden Ayşenur Arpacıoğlu isimli genç kızın yakınları ve iş arkadaşları uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine arkadaşları, polis eşliğinde çilingirle evinin kapısı açılınca tek yaşadığı evde genç kızı ölü buldu. Yapılan inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine gönderildi. Otopside yapılan incelemede Ayşenur'un evde temizlik için yaptığı tuz ruhu ve çamaşır suyu karışımından zehirlenmiş olabileceği tespit edildi. İncelemede kesin karar raporu öncesinde çıkan ilk raporda tuz ruhu içerisinde bulunan hidroklorik asit ile çamaşır suyu içerisinde bulunan hipokloritasit'in karışımından ortaya çıkan ‘Klor Gazı' sebebiyle zehirlendiği belirlendi.

Vefat eden genç Ayşenur, Karasu ilçesinde bulunan Sahil Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Merkez Mezarlığına defnedildi.