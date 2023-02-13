Tepkilerin hedefi olan Uğur Arslan: “Yanlış anlaşılmış, düzeltiyorum”

Arslan paylaştığı videoda, “Yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış, sosyal medyada paylaşılarak suiistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. O bir şahıs örneğiydi, Sakarya'yı kastetmedim. Sürçülisan ettiysem affola” dedi.

10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından yağma girişimine karşı güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti. Bir televizyon kanalının canlı yayına katılan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan ise deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çeken konuşmasında, “Bir bakıyoruz arabalar Sakarya plakalı, Niğde plakalı. Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç. Yaklaşıyorsunuz içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş. Biraz daha bakıyorsunuz birileri hala oradan bir şeyler getirip arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya. Plaka ne? Niğde. Plaka ne? Başka bir şey” demişti. Arslan'a bu sözlerinin ardından tepki yağmıştı.

“Sürçülisan ettiysem affola”

Uğur Arslan, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, “Bugün Sakarya'dan çok sevdiğim dostlarım aradı, televizyon programında yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış, sosyal medyada paylaşılarak suiistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. Onu hemen düzeltmek istiyorum. Buraya kötü niyetle gelen yabancı plakalar ile ilgili bir konu vardı, o anda konuştuğumuz ve ben o gün şahit olduğum birkaç kişi ile onların plakalarını zikrettim ekranda. Mesela 'Sakarya ve Niğde plakalı bir şahıs ile başka illerin plakaları vardı, bunlar çok iyi niyetli gibi gözükmüyordu' dedim. Tabii ben burada o şahsı kastettim, Sakarya'yı tenzih ederek aslında o kelimeyi söyledim. Bunu zaten beni yıllardır yaptığım işleri bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Fakat ne yazık ki çarpıtılmış, Sakaryalılara mal edilmiş, örnek verdiğim bir kötü insan. Dolayısıyla tekrar söylüyorum eğer sürçülisan ettiysem affola, zor şartlar altında çalışıyoruz bizler. Günlerdir büyük sıkıntılar altında çalışıyoruz, dolayısıyla sürçülisan olabiliyor, kusura bakmayın. Ayrıca Niğdeli arkadaşlardan hiç şikayet veya eleştiri gelmedi ama Niğde ismini de zikrettiğim için onlar da kusura bakmasınlar. Aslında şehir ismi zikretmemem gerekirdi, plaka ismi verirken, bir şahsı örnek gösterirken. Dediğim gibi o bir şahıs örneğiydi, Sakarya'yı kastetmedim. Ben burada dün Sakarya'dan gelen arkadaşlarımla yardım dağıttım. Belki de buraya en çok tırlar, yardımlar Sakarya'dan geliyor. Sakarya benim ikinci memleketim. Ben Sakarya'da üniversiteyi okudum, orada yıllarca kaldım. Orada çok sevdiğim dostlarım var. Onlar beni uyardılar, mesaj attılar. Söz benim ağzımdan çıktı, hata benim hatam. O yüzden kanalı bu durumda suçlamak çok doğru olmaz, kanalımızı da suçlamayalım. Buradaki insanlar çok gergin, gergin olmakta haklılar, çünkü acıları var. Ama görüyorum ki ekran ve klavye başındaki insanlar da çok gergin. Dolayısıyla böyle bir dönemde ekranda olmamak, ekranda hiç konuşmamak çok daha doğru olacak” ifadelerine yer verdi.