Teraryum ve kapı süsü etkinliği düzenledi

Cam kavanozun içinde süt bitkileri ve çiçeklerden oluşan süslemelerle yapılan Teraryum Sanatı kadınların yeni hobisi oldu. Adapazarı Belediyesi'nin, Adapazarı Halk Eğitim Müdürlüğü ve AGORA AVM işbirliği ile düzenlediği etkinliğe Bilgi Evi kursiyerleri ve vatandaşlar katılırken, etkinlikte birbirinden güzel hediyelik ürünler oluşturuldu. Bilgi Evi eğitmeni Şerife Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilgi Evi olarak her hafta farklı dallarda eğitim ve etkinlikler düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz programa ailelerin hep birlikte katılması da bizleri mutlu etti. Etkinliklerimizi önümüzdeki günlerde de devam ettirmeyi hedefliyoruz.Bu çalışmayı yapmamızı sağlayan yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.