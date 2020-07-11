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Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini silahla öldürerek kayıplara karıştı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bir termal tesiste boşanmak üzere olduğu öğrenilen eşini ve eşinin annesini öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kadının cenazesi ilçe hastanesi morguna getirildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir termal tesiste boşanmak üzere olduğu öğrenilen eşini ve eşinin annesini öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kadının cenazesi ilçe hastanesi morguna getirildi.


Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşinden boşanmak üzere olduğu öğrenilen İ.K. isimli şüpheli eşi Zeynep Karapekmez ve eşinin annesi Melahat Ünlütürk'ü silahla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler savcının incelemesi ardından termal tesislerden çıkartılarak Taraklı İlçe Hastanesi morguna getirildi. Burada yapılan ilk incelemeler sonrasında cenazelerin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderilmesi bekleniyor.


Öte yandan, polis ekipleri olay ile ilgili incelemesine devam ederken cinayeti işleyen İ.K.'nin kaçabileceği güzergahlar üzerine önlemler alarak araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.

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